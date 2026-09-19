Baschet masculin: CS Vâlcea 1924 a câștigat Memorialul „Elemer Tordai”, disputat la Sibiu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 08:06

CS Vâlcea 1924 a câștigat turneul de baschet masculin Memorialul „Elemer Tordai”, găzduit de Sala Transilvania din Sibiu, după ce a învins-o, vineri, pe CSU Sibiu, cu scorul de 90-85.

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