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Sport· 1 min citire
Baschet masculin: CS Vâlcea 1924 a câștigat Memorialul „Elemer Tordai”, disputat la Sibiu
Turneu Elemer Tordai - Sibiu
CS Vâlcea 1924 a câștigat turneul de baschet masculin Memorialul „Elemer Tordai”, găzduit de Sala Transilvania din Sibiu, după ce a învins-o, vineri, pe CSU Sibiu, cu scorul de 90-85.
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