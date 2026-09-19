Sport· 1 min citire

Baschet masculin: CS Vâlcea 1924 a câștigat Memorialul „Elemer Tordai”, disputat la Sibiu

Turneu Elemer Tordai - Sibiu

Turneu Elemer Tordai - Sibiu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 08:06

CS Vâlcea 1924 a câștigat turneul de baschet masculin Memorialul „Elemer Tordai”, găzduit de Sala Transilvania din Sibiu, după ce a învins-o, vineri, pe CSU Sibiu, cu scorul de 90-85.

Podiumul a fost completat de CSM Târgu Mureș, victorioasă cu 98-91 în duelul cu FC Argeș Pitești.

Joi, în prima zi a competiției, CS Vâlcea a învins-o pe FC Argeș Pitești cu scorul de 100-92, iar CSU Sibiu a trecut de CSM Târgu Mureș cu 98-92.

Ediția de anul trecut a fost câștigată de CSU Sibiu.

Competiția se dispută în memoria unuia dintre cei mai iubiți baschetbaliști sibieni din toate timpurile, Elemer Tordai, răpus în 2007 de o boală necruțătoare. Tordai a fost unul dintre jucătorii emblematici ai clubului de pe Cibin, câștigând titlul de campion cu CSU Sibiu atât în 1995, cât și în 1999.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Elemer TordaibaschetBC CSU SibiuCSU Sibiu

Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe