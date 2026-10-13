Trafic blocat pe DN7, lângă Sibiu, după desprinderea plaselor de pe versanți. Când se redeschide drumul

Publicat 13 oct. 2026, 11:02 Actualizat 13 oct. 2026, 11:24 Sursă Realitatea.net

Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu, în afara localității Veștem, după ce mai multe plase de siguranță s-au desprins de pe versanți. Măsura a fost luată pentru ca echipele de intervenție să poată efectua lucrările de consolidare. Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române, reluarea normală a circulației era estimată pentru marți, 13 octombrie, după ora 10:45.

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