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Viorel Pașca, administratorul azilelor ilegale, află astăzi dacă merge sau nu în arest

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat13 iul. 2026, 07:47
Actualizat13 iul. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS

Zi crucială pentru Viorel Pașca, patronul azilelor groazei. Acesta află dacă va ajunge după gratii pentru 30 de zile, iar ancheta în cazul său ar putea să se extindă! Procurorii au descoperit în urma perchezițiilor peste 5.000 de sedative foarte puternice. Potrivit surselor, angajații le administrau chiar și beneficiarilor care nu aveau indicație medicală pentru astfel de medicamente. De asemenea, oamenii legii iau în calcul inclusiv exhumarea în cimitirul cu sute de cruci puse de Pașca.

Viorel Pașca, administratorul „azilele groazei”, află astăzi dacă va rămâne sub control judiciar sau dacă magistrații vor decide înlocuirea acestei măsuri cu arestul preventiv.

Între timp, procurorii continuă ancheta, care s-a extins în ultimele săptămâni. Potrivit informațiilor din dosar, anchetatorii au descoperit mii de sedative care ar fi fost administrate beneficiarilor din centre.

De asemenea, este analizată posibilitatea exhumării unor persoane, după ce anchetatorii ar fi descoperit că un individ figura ca decedat în acte, deși în realitate era în viață.

Magistrații urmează să decidă în cursul zilei măsura preventivă care va fi aplicată în cazul lui Viorel Pașca.

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