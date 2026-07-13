Advertising
Politica· 2 min citire
Consultări decisive la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu liderii fostei coaliții, ASTĂZI, la ora 09:00
FOTO: Presidency
Publicat13 iul. 2026, 07:17
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, are programate luni, de la ora 09:00, consultări la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, într-o nouă încercare de a debloca negocierile privind formarea viitorului Executiv. Discuțiile au loc într-un context politic tensionat și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare și stabilirea formulei de guvernare.
Citește și
- 07:11Radu Miruță: „România va ajunge la 5% din PIB înainte de 2035”
- 21:53Iranul avertizează Statele Unite după noile atacuri: „Respectați-vă cuvântul sau veți plăti prețul”
- 21:18Anca Alexandrescu: „Nici mâine nu vom avea guvern. România este în haos, neguvernată și neguvernabilă”
- 20:29Dosarul lui Iohannis, blocat de cinci luni în instanță: ANAF așteaptă verdictul. Piperea: „Procesul ar putea dura încă cinci ani”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News