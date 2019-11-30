BC CSU Sibiu a încheiat campania europeană

Acesta a fost primul sezon regulat european în care BC CSU Sibiu a participat.

În Grupa D, a FIBA Europe Cup, formația sibiană a înregistrat o victorie, în deplasarea de la Fribourg, și cinci înfrângeri, toate după meciuri foarte disputate. Organizarea meciurilor de pe teren propriu a fost apreciată atât de adversari, cât și de FIBA. Totodată, atmosfera din Sala Transilvania a fost una care i-a impresionat pe turci și pe elvețieni.

"Rămânem cu un ușor gust amar din cauza accidentărilor care ne-au privat de rezultate mai bune dar și de șansa de a folosi mai bine această experiență internațională pentru a pregăti viitoarele bătălii din Liga Națională. Per total însă, participarea în FIBA Europe Cup a fost o încununare a eforturilor din sezonul trecut și de-abia așteptăm ca în 2020 să ne întoarcem în circuitul european, mai pregătiți, mai experimentați. Până atunci mai avem mult de muncă!", spun oficialii BC CSU Sibiu.

BC CSU Sibiu a deschis porțile Europei la Oradea.

"Din păcate formatul și regulamentul competiției permite aceste confruntări, între două echipe din aceeași țară, oricât ne-am fi dorit să jucăm meciuri cu adevărat internaționale. Am cedat debutul în prelungiri (86-92) iar apoi am suferit un eșec pe teren propriu (74-82) contra elvețienilor de la Fribourg, pierzându-i în acel joc pe Barry Stewart (întindere de ligament la genunchi, în sfertul al treilea) și pe Randal Falker (buză ruptă - el a revenit în următorul meci, jucând cu cinci copci). Totodată, Aurelian Gavriloaia a pierdut toate partidele din FIBA, accidentându-se în jocul cu CSA Steaua", au spus oficialii echipei.

Următorul meci a adus în Sala Transilvania puternica formație din Turcia, Bahcesehir College. A fost un nou thriller (81-83) iar dorința de victorie a devenit tot mai mare.

"Din păcate, în partida cu CSM Oradea nu l-am putut folosi nici pe Jared Jordan iar run-ul din sfertul al doilea (28-5) nu a fost suficient (69-75). Primul succes european al lui BC CSU Sibiu după 24 de ani a venit în Elveția - 91 la 69, jucătorii noștri arătând motivație și determinare. Am vrut să repetăm performanța în Turcia, iar cu 1 minut și jumătate înainte de final eram la o posesie în spatele gazdelor. Nu a fost să fie în țara Semilunei (71-80), dar aplauzele fanilor veniți din România au răsplătit supra-efortul băieților în aceste șase partide. Au existat și câteva performanțe individuale remarcabile în topurile FIBA Europe Cup: Isaiah Philmore a încheiat campania cu o medie de 21 de puncte pe meci. El ocupă poziția a șasea în clasamentul celor mai bun marcatori, cu procentaje de 53% din acțiune, 39.3% de la 3 puncte și 81.8% de la linia de libere. În cinci meciuri din șase a marcat cel puțin 20 de puncte iar în etapa a patra a fost desemnat FAN MVP", au spus reprezentanții BC CSU Sibiu.

De asemenea, Jared Jordan a fost cel mai bun pasator al sezonului regulat - 35 de asisturi în patru meciuri, pentru o medie de 8.8. Randal Falker a terminat pe locul patru la recuperare într-un top al pivoților - 7.8 - cu cea mai mare medie la ofensive - patru pe meci.

La nivelul echipei sibiene, principalii marcatori au fost: Philmore (21 puncte - 126 total), Chatman (13.8), Falker (9). Responsabilii cu pasele decisive: Jordan, Tohătan (3.3) și Falker (2.7). Recuperatorii principali: Falker (7.8 - 47 de recuperări, 24 ofensive și 23 defensive), Philmore și Cooper (ambii cu o medie de 6, 36 în total, 15 ofensive și 21 defensive). Jordan Chatman a fost cel mai precis lunetist - 22 de coșuri de la distanță din 45 de încercări 49%. Toți cei 11 jucători folosiți în meciurile din Europa au marcat.

"De acum, focusul se îndreaptă spre meciurile din Liga Națională și Cupa României!