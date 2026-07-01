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Sport· 2 min citire
Bombă pe piața transferurilor! Michael Olise vrea la Real Madrid după Campionatul Mondial
Michael Olise
Michael Olise, în vârstă de 24 de ani, este tot mai des menționat în presa internațională ca unul dintre cei mai doriți jucători ai momentului. Mijlocașul lui Bayern München traversează o perioadă excelentă la Campionatul Mondial cu naționala Franței, iar numele său este deja asociat cu un posibil transfer spectaculos în perioada următoare.
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