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Bombă pe piața transferurilor! Michael Olise vrea la Real Madrid după Campionatul Mondial

Michael Olise

Michael Olise

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 17:43

Michael Olise, în vârstă de 24 de ani, este tot mai des menționat în presa internațională ca unul dintre cei mai doriți jucători ai momentului. Mijlocașul lui Bayern München traversează o perioadă excelentă la Campionatul Mondial cu naționala Franței, iar numele său este deja asociat cu un posibil transfer spectaculos în perioada următoare.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Michael Olise ar lua în calcul o despărțire de Bayern München, în ciuda faptului că are contract valabil până în vara anului 2029. Destinația preferată a jucătorului ar fi Real Madrid, club pe care îl vede ca următor pas în carieră.

Se pare că mijlocașul francez i-ar fi împărtășit această dorință colegului său din națională, Kylian Mbappé, în contextul participării la Campionatul Mondial.

„Kylian Mbappe mi-a spus că Michael Olise vrea să vină la Real Madrid și se gândește să părăsească actualul său club. Ei sunt prieteni apropiați și sunt împreună de o lună la Cupa Mondială”, a declarat jurnalistul Tomas Roncero, citat de AS.

Bayern riscă să piardă o piesă importantă

Până la o eventuală mutare, Olise continuă parcursul la turneul final, unde Franța s-a calificat în optimile de finală ale competiției, urmând să întâlnească Paraguay.

În același timp, presa din Spania notează că Real Madrid ar pregăti o ofertă uriașă pentru transferul său. Suma vehiculată se ridică la aproximativ 190 de milioane de euro, la care s-ar putea adăuga bonusuri de până la 33 de milioane de euro.

În cazul în care Bayern München ar accepta oferta, transferul ar ajunge la un total de aproximativ 223 de milioane de euro, ceea ce l-ar transforma pe Michael Olise în unul dintre cei mai scumpi fotbaliști din istorie, depășind recorduri stabilite în fotbalul mondial.

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