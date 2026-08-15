Casa Albă continuă să-l susţină pe Gianni Infantino: „Oamenii sunt invidioşi pe cei care realizează lucruri măreţe”

Andrew Giuliani, responsabilul de la Casa Albă însărcinat cu organizarea Cupei Mondiale, i-a luat în vizor pe criticii preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, a cărui muncă o laudă.
Proiectul, abandonat deocamdată, al preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, de a înfiinţa o societate comercială cu scopul de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale continuă să provoace reacţii. În marea majoritate negative, uneori în favoarea sa.
Andrew Giuliani, fiul fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani, şi director executiv al "White House Task Force" (grupul de lucru al Casei Albe) pentru Cupa Mondială, şi-a exprimat vineri sprijinul faţă de Infantino, calificându-i pe detractorii acestuia drept "invidioşi".
Într-un interviu acordat publicaţiei The Athletic, Giuliani, care a susţinut deja cazul suspendării americanului Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale, a afirmat că politica şi meschinăria sunt adevăratele motive ale acestui val de proteste: "Este o chestiune politică. Am observat acest lucru şi atunci când au fost vizaţi alţi oameni. Oamenii sunt invidioşi pe cei care realizează lucruri măreţe; or, ceea ce a făcut Gianni Infantino pentru FIFA a fost să o ducă la un nivel fără precedent, un nivel pe care probabil nu-l credeau atins."
"Ne aflăm într-o situaţie în care sportul a fost monetizat şi comercializat", a continuat Giuliani.
"Trebuie să analizăm ansamblul muncii depuse de Gianni şi să recunoaştem că el caută mereu să-şi îmbunătăţească organizaţia; asta este esenţialul... Aş privi ansamblul muncii sale şi mi-aş spune: «Aceasta este persoana pe care aş vrea să o văd la conducere».", a afirmat el.