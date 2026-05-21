Cristi Chivu, elogiat în Italia după succesul cu Inter: stilul său de antrenorat, analizat într-un documentar Sky Sports

Cristi Chivu, în vârstă de 45 de ani, a avut un impact major la Inter Milano, unde a reușit să câștige eventul în Italia încă din primul său sezon pe banca tehnică a formației „nerazzurre”. Performanțele sale au atras atenția presei italiene, care i-a dedicat un material special.

Postul Sky Sports Italia a realizat un scurt documentar axat pe modul în care antrenorul român comunică atât cu jucătorii săi, cât și cu mass-media, evidențiind evoluția sa ca lider pe parcursul sezonului.

Analiza a inclus și perspectiva Laurei Suardi, profesoară de retorică din Milano, care a comentat stilul de exprimare al lui Chivu și felul în care acesta își gestionează discursul public și relația cu presa.

„Sunt doi Cristian Chivu în același sezon. Dar nu e o revelație. El însuși știe asta foarte bine, atât de mult încât a trecut cu vederea în ceea ce a devenit conferința de presă care i-a certificat schimbarea de haine, cea cu ‘Nu sunt idiot’.

Chivu a crescut, a luat-o pe un drum și a început cu prudență. Și într-adevăr, de fiecare dată când a răspuns la întrebările jurnaliștilor, a transmis acea senzație de timp dilatat și relaxare tipică celor ce știu să ia lucrurile vieții (în special, pe cele mai importante dintre cele mai puțin importante) cu ușurință”, a transmis aceasta pentru Sky Sport Italia în documentarul difuzat la scurt timp după celebrarea eventului de către Inter Milano alături de suporteri.