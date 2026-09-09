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Sport· 1 min citire
Cristian Chivu, apreciat de analiștii CBS Sports după duelul cu Real Madrid
Cristi Chivu
Antrenorul lui Inter a fost lăudat pentru modul în care își protejează jucătorii și își asumă responsabilitatea după înfrângerea de pe Bernabéu.
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