Octavian Popa Calotă s-a accidentat în timpul partidei și a fost transportat la spital

CSM Mediaș s-a impus în fața celor de la Dinamo Știința București, scor 84-79, într-o partidă contând pentru turul secund al Cupei României. Manșa retur se va disputa la București, miercuri, 4 decembrie, de la ora 19. Tehnicianul echipei, Mihai Popa, a vorbit la finalul partidei.

„Mă bucură foarte mult această victorie, datorită faptului că au venit foarte mulți oameni la sală și s-au putut bucura de acest baschet. Vreau să îi felicit, in primul rând, pe acești spectatori minunați și vreau să îi felicit pe băieții care s-au luptat din primul până în ultimul minut, bineînțeles, cu anumite sincope în joc, dar au luptat și nu au cedat nici un minut din acest joc”, a declarat Mihai Popa.

„Kevin și-a spart capul, o să vedem cât de gravă este accidentarea. Am avut un jucător mai puțin în rotație, un jucător important, dar mă bucur că ceilalți băieți care au venit de pe bancă au reacționat foarte bine și am putut obține victoria”, a adăugat tehnicianul.

Tehnicianul consideră că astfel de meciuri puternice ne ajută să creștem în valoare

„O să fie un meci foarte greu la București. Pe mine mă încurajează astfel de meciuri puternice. Indiferent dacă câștigam sau pierdeam astăzi, acest meci ne ajuta foarte mult să creștem în valoare. Echipa din prima grupă valorică joacă cu o altfel de intensitate, cu o intensitate mult mai mare și ca să putem ajunge acolo trebuie să facem față”, a încheiat Mihai Popa.