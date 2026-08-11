Fotbal: Campionatul Palestinei se reia în septembrie, după trei ani de întrerupere

Federaţia palestiniană de fotbal a anunţat, luni, reluarea activităţilor la începutul lunii septembrie, după o pauză de aproape trei ani cauzată de războiul din Gaza, relatează AFP.
'Anunţăm reluarea activităţilor sportive şi a campionatului Federaţiei de fotbal începând cu data de 4 septembrie', a declarat preşedintele acesteia, Jibril Rajoub, în cadrul unei conferinţe de presă la Ramallah.
Primul turneu al federaţiei, care va debuta în septembrie, va purta numele de 'Cupa celor o mie de martiri', în semn de omagiu pentru cei 1.014 sportivi palestinieni care, potrivit Federaţiei, şi-au pierdut viaţa în timpul războiului din Gaza.
Evenimentul va reuni 226 de cluburi, dintre care 146 din Cisiordania ocupată, 44 din Fâşia Gaza şi 36 din taberele de refugiaţi palestinieni din Liban. Competiţia va începe simultan în toate cele trei regiuni.
Războiul declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023, a 'creat condiţii dificile pentru toţi palestinienii, ducând la suspendarea competiţiilor şi activităţilor noastre', a declarat Jibril Rajoub.
'Însă nu ne-am pierdut voinţa naţională şi nici convingerea că sportul rămâne un simbol al speranţei şi al vieţii', a adăugat el.
Oficialul palestinian a făcut apel la Federaţia Internaţională (FIFA) şi la alte federaţii să sprijine forul omolog palestinian, care se confruntă cu dificultăţi financiare majore, şi să protejeze dreptul jucătorilor, al copiilor şi al cluburilor de a practica sportul 'în mod liber şi cu demnitate'.
De asemenea, Jibril Rajoub a anunţat că echipa naţională a Palestinei va disputa un meci amical împotriva Chinei în luna septembrie, înaintea Cupei Asiei, competiţie care va avea loc în Arabia Saudită la începutul anului 2027.
AGERPRES