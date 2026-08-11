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Continuă lucrările de dragaj pe Dunăre în aval de brațul Bala

Barje staționând pe Dunăre. Foto: Arhivă/ Agerpres

Barje staționând pe Dunăre. Foto: Arhivă/ Agerpres

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:55
Sursărealitatea.net

Luni, Guvernul interimar a alocat aproximativ 5 milioane de lei fonduri suplimentare pentru lucrările urgente pe Dunăre, în contextul secetei hidrologice.

Lucrările de dragaj pe Dunăre în aval de brațul Bala vor continua marți pentru asigurarea debitului necesar funcționării centralei nucleare de la Cernavodă, a anunțat Administrația Națională Apele Române pe o rețea de socializare.

Luni, Guvernul interimar a alocat aproximativ 5 milioane de lei fonduri suplimentare pentru lucrările urgente pe Dunăre, în contextul secetei hidrologice.

Alocarea reprezintă o completare a finanțării de 7 milioane de lei, care a fost aprobată în ședința din 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

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