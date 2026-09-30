Gabriela Ruse, victorie la debutul la Beijing. Românca s-a impus în două seturi la WTA 1000

Gabriela Ruse a debutat cu victorie la WTA 1000 Beijing. Românca a învins-o pe Lilli Tagger cu 6-4, 6-2 și o va întâlni pe Linda Noskova.
Gabriela Ruse a debutat cu o victorie la turneul WTA 1000 de la Beijing. Jucătoarea română a trecut miercuri, 30 septembrie, de austrieca Lilli Tagger, scor 6-4, 6-2, în primul tur al competiției din China.
Partida dintre Gabriela Ruse și Lilli Tagger a durat o oră și 24 de minute, iar succesul îi aduce româncei 35 de puncte WTA și un premiu de 36.110 de dolari.
Gabriela Ruse – Lilli Tagger 6-4, 6-2 la Beijing
Gabriela Ruse, aflată pe locul 62 WTA, a început cu dreptul turneul de la Beijing și a eliminat-o pe Lilli Tagger, jucătoare din Austria clasată pe locul 61 mondial.
Românca s-a impus în două seturi, 6-4, 6-2, la prima confruntare directă dintre cele două jucătoare.
Victoria vine după parcursul avut de Ruse la Seul, unde jucătoarea română a ajuns până în sferturile de finală ale turneului WTA 250.
Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul al doilea la Beijing
În turul secund al turneului WTA 1000 de la Beijing, Gabriela Ruse o va întâlni pe Linda Noskova, a cincea favorită a competiției.
Noskova ocupă locul 6 WTA, iar Ruse a câștigat singurul meci direct disputat până acum între cele două jucătoare. Românca s-a impus în fața cehoaicei la Bad Homburg, în luna iunie, cu 6-1, 6-3.
Partida de la Beijing va reprezenta, astfel, o nouă întâlnire între Gabriela Ruse și una dintre jucătoarele importante ale circuitului WTA.
Câți bani și câte puncte WTA a câștigat Gabriela Ruse
Prin calificarea în turul al doilea la Beijing, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 36.110 de dolari și 35 de puncte WTA, potrivit datelor publicate după victoria cu Lilli Tagger.
Turneul de la Beijing este unul dintre cele mai importante evenimente WTA ale sezonului, fiind inclus în categoria WTA 1000 și având premii totale de 9.415.725 de dolari.
Gabriela Ruse, în ascensiune după rezultatul de la Seul
Succesul de la Beijing vine după un parcurs bun pentru Gabriela Ruse la turneul de la Seul.
La Korea Open, românca a ajuns în sferturile de finală după ce a învins-o pe sud-coreeanca Yeonwoo Ku, scor 2-6, 7-6 (1), 6-1.
La Beijing, Ruse continuă competiția și va avea în față un adversar aflat în Top 10 WTA.
Gabriela Ruse la Beijing 2026: rezultatul din primul tur
Rezultatul meciului:
Gabriela Ruse s-a impus în două seturi, după 1 oră și 24 de minute de joc.
Când joacă Gabriela Ruse următorul meci la Beijing
În turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Beijing, Gabriela Ruse o va întâlni pe Linda Noskova, a cincea favorită a competiției.
Pentru româncă urmează, astfel, un meci important împotriva unei adversare clasate în Top 10 WTA. Ruse are avantajul rezultatului din singura întâlnire directă de până acum, câștigată la Bad Homburg cu 6-1, 6-3.