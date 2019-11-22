Ioan Mărginean, Edi Iordănescu și mai mulți fotbaliști Gaz Metan, în mijlocul copiilor din Jidvei
22 nov. 2019, 12:38
Duminică după-amiază, peste 100 de copii din Jidvei îi vor încuraja pe alb-negri din tribune la partida cu FC Botoșani
Președintele alb-negrilor, antrenorul principal însoțit de staff-ul său, dar și mai mulți fotbaliști, au participat joi dimineața la o acțiune cu un caracter special. Aceștia s-au aflat în mijlocul elevilor școlii din comuna Jidvei.
Ioan Mărginean, Edi Iordănescu, Romeo Roberto, Răzvan Trif și Lukas Droppa, le-au împărțit copiilor stegulețe cu Gaz Metan dar și bilete pentru partida de duminică cu FC Botoșani, au dat autografe și s-au fotografiat cu aceștia.
Citește și:
- 12:12 - „Los blancos” își recuperează creierul din mijloc: Toni Kroos, readus la Real Madrid într-un rol-cheie
- 08:33 - Remiză între Atletico şi Arsenal Londra, în turul semifinalei Ligii Campionilor, 1-1!
- 08:26 - Bilete disponibile pentru finala Cupei României la fotbal
- 15:41 - Gest cutremurător al lui Ionel Ganea după tragedie: cum a transformat pierderea fiului într-o cauză pentru alți copii
