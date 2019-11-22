Ioan Mărginean, Edi Iordănescu și mai mulți fotbaliști Gaz Metan, în mijlocul copiilor din Jidvei

Duminică după-amiază, peste 100 de copii din Jidvei îi vor încuraja pe alb-negri din tribune la partida cu FC Botoșani

Președintele alb-negrilor, antrenorul principal însoțit de staff-ul său, dar și mai mulți fotbaliști, au participat joi dimineața la o acțiune cu un caracter special. Aceștia s-au aflat în mijlocul elevilor școlii din comuna Jidvei.

Ioan Mărginean, Edi Iordănescu, Romeo Roberto, Răzvan Trif și Lukas Droppa, le-au împărțit copiilor stegulețe cu Gaz Metan dar și bilete pentru partida de duminică cu FC Botoșani, au dat autografe și s-au fotografiat cu aceștia.

