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Lovitură pentru fanii tenisului: Serena Williams s-a retras de la Wimbledon din cauza unei accidentări

Serena Williams

Serena Williams

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 08:33

Serena Williams și-a încheiat prematur participarea la Wimbledon, după ce a suferit o accidentare la genunchi în timpul meciului disputat în proba de simplu.

Problemele medicale au obligat-o pe fostul lider mondial să se retragă din competiție, ceea ce înseamnă că nu va mai evolua nici în proba de dublu, unde urma să facă pereche cu sora sa, Venus Williams.

Revenirea celor două pe tabloul de dublu era așteptată cu mare interes de fanii tenisului, mai ales că Serena și Venus nu mai jucaseră împreună la Wimbledon din 2016.

Surorile Williams primiseră un Wild Card pentru participarea la turneu, însă accidentarea Serenei a pus capăt planurilor de a reveni împreună pe iarba londoneză.

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