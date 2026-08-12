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Alertă hidrologică. Cod galben de viituri şi inundaţii locale în şapte judeţe-HARTĂ

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat12 aug. 2026, 12:12
Actualizat12 aug. 2026, 12:13
SursăRealitatea.Net

Hidrologii au emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale, valabilă de la ora 13.00 până joi dimineaţă, la ora 09.00, și vizează anumite sectoare de râuri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș și Ialomița, aflate pe raza a șapte județe.

Harta râurilor vizate

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Codul galben vizează anumite sectoare de râuri din judeţele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova, cu menţiunea că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mari pe unele cursuri de apă din judeţele Argeş şi Dâmboviţa.



„Recomandăm populaţiei să evite traversarea cursurilor de apă şi a zonelor inundate, să îşi protejeze bunurile şi să urmărească permanent comunicările oficiale. Este important să fie respectate indicaţiile autorităţilor locale şi ale structurilor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă”, au transmis reprezentanții INHGA.

Evoluţia situaţiei hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor.

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