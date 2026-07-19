Situație dramatică la FC Hermannstadt. Administratorul special a propus falimentul

Hermannstadt s-a înscris în Liga 2 pentru sezonul 2026-2027, însă viitorul clubului rămâne incert din cauza situației financiare.
Administratorul special al FC Hermannstadt, Petru Gabriel Ghețe a propus intrarea în faliment a clubului, motivul fiind situația financiară critică.
În ultimul raport depus la dosarul de insolvență al clubului FC Hermannstadt, administratorul judiciar Marcu Maniu informează că pe data de 8 iulie, a primit din partea administratorului special Petru Gabriel Ghețe o cerere prin care solicită revocarea sa din funcție și propunerea de intrare în faliment a debitoarei.
Administratorul judiciar a notificat faptul că situația financiară s-a înrăutățit după retrogradarea în Liga 2.
„În urma retrogradării echipei de fotbal FC Hermannstadt în Liga a II-a de fotbal situația financiară a asociației s-a înrăutățit”, se precizează în document.
Cererea administratorului special a venit la doar câteva săptămâni după ce administratorul judiciar prezentase creditorilor un raport privind situația financiară a clubului.
Administratorul judiciar arată că, după retrogradarea în Liga 2, „situația financiară a asociației s-a înrăutățit”, motiv pentru care, pe 19 iunie, a întocmit un raport privind situația financiară a debitoarei.
Raportul a fost analizat în ședința comitetului creditorilor, la care au participat finanțatorii Claudiu Rotar și Ștefan Băncilă.
Cei doi au aprobat contractele de împrumut încheiate de club după deschiderea procedurii de insolvență și au exprimat aceeași concluzie privind starea financiară a AFC Hermannstadt.
Atât Rotar, cât și Băncilă au arătat că „situația financiară a asociației este deficitară și se caută soluții pentru ieșirea asociației din această situație”.