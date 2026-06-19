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Sport· 1 min citire
Oficial! Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK. Mesajul emoționant transmis de clubul grec
Răzvan Lucescu
Răzvan Lucescu și PAOK Salonic au încheiat oficial colaborarea, după una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă a clubului grec. Anunțul a fost făcut de conducerea formației elene, care i-a dedicat tehnicianului român un mesaj plin de apreciere și recunoștință.
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