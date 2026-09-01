Răzvan Lucescu, victorie în fața lui Florinel Coman. Al Sadd s-a calificat în finala Cupei Qatarului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 21:45

Răzvan Lucescu a câștigat duelul cu Florinel Coman în semifinalele Qatar Cup. Al Sadd s-a impus cu 2-1 în fața lui Al Gharafa și s-a calificat în finala competiției. Coman a intrat pe teren în repriza secundă și a avut o ocazie importantă, însă nu a reușit să schimbe rezultatul.

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