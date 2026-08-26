Australia: Utilizarea rețelelor sociale crește în rândul tinerilor sub 16 ani după interzicerea acestora

Publicat 26 aug. 2026, 07:54 Sursă realitatea.net

Utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia a crescut din nou după interzicerea acestora la sfârșitul anului 2025 pentru această categorie de populație, potrivit datelor unei aplicații de control parental publicate miercuri, notează AFP.

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