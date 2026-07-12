Gheorghe Piperea aruncă în aer negocierile pentru noul guvern: „Va fi o nouă încercare ratată”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că tensiunile tot mai mari dintre partide fac aproape imposibilă găsirea unei soluții pentru formarea noului guvern. În opinia sa, consultările anunțate pentru ziua următoare nu vor aduce un compromis, iar niciuna dintre variantele discutate pentru funcția de premier nu are șanse reale să treacă de Parlament, potrivit Realitatea PLUS.
Gheorghe Piperea consideră că o eventuală desemnare făcută în acest moment s-ar putea încheia la fel ca încercările anterioare, fie prin retragerea candidatului, fie prin respingerea acestuia în Parlament.
Gheorghe Piperea nu vede o soluție rapidă pentru criza politică
Europarlamentarul AUR spune că atacurile dintre partide și tensiunile tot mai puternice arată că negocierile sunt departe de un rezultat. Acesta susține că blocajul ar putea continua nu doar în următoarele zile, ci chiar mai multe săptămâni.
„În aceste condiții, este aproape imposibil ca mâine, săptămâna viitoare sau în săptămânile următoare să se găsească o soluție de compromis. Este clar că nu va fi desemnat Grindeanu, este clar că nu va fi desemnat nici Mureșan, Siegfried Mureșan, și îmi este clar că nu va fi desemnat nici Nazare mâine. Nu ar fi altceva decât o nouă încercare ratată a domnului președinte, care se va termina ca și celelalte: fie prin renunțare, fie prin picarea în Parlament.”
În opinia sa, nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan și nici Alexandru Nazare nu reprezintă, în acest moment, o variantă în jurul căreia partidele să poată ajunge la o înțelegere. Piperea susține că lipsa unui compromis riscă să prelungească și mai mult criza politică.
Europarlamentarul AUR respinge atacurile la adresa partidului său
Gheorghe Piperea a criticat și declarațiile făcute de Alexandru Muraru, despre care spune că încearcă să lege AUR de PSD și să acuze partidul de populism și cinism. Europarlamentarul susține că AUR nu poate fi făcut responsabil pentru situația actuală din România, deoarece partidul nu a fost la guvernare.
„Aș vrea, totuși, să fac două comentarii scurte. Dacă nu ar fi absolut iritante și deranjante din punctul de vedere al democrației, alegațiile acestui domn Muraru de la Iași ar fi amuzante. Ar putea să stârnească hohote de râs. Spune că un partid, care este persoană juridică, este copilul unui alt partid, care este tot persoană juridică. Îți vine să te strici de râs, dacă nu ar fi dramatic. Și că, nu-i așa, PSD, care este sistemul, apropo, este sistemul în sensul că, chiar și dacă nu este la putere, este la putere. Chiar dacă este în opoziție, este la putere. Oricând, PSD a fost la putere. Dar cică am depășit noi, AUR, în populism și în cinism, parcă a zis, PSD. Păi, oameni buni, acest partid există din 2019. Acest partid nu a fost la guvernare în ultimii șase ani, sub nicio formă. Nimic, absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat în România nu este cauzat de acest partid. Acesta este primul comentariu scurt.”
Piperea spune că PSD a salvat PNL de la dispariție
În partea finală a intervenției, Gheorghe Piperea a vorbit despre disputele dintre PSD și PNL. Acesta le-a transmis liderilor social-democrați că partidul lor a contribuit la menținerea liberalilor pe scena politică prin listele comune și comasarea alegerilor din iunie 2024. Europarlamentarul AUR susține că, fără sprijinul PSD, PNL ar fi obținut un rezultat foarte slab și ar fi riscat să dispară din prim-planul politicii românești.
„Al doilea comentariu scurt este că văd că domnul Grindeanu și domnul Oprea, fost secretar general al Guvernului, fost ministru, se lamentează spunând cât de răi sunt cei de la PNL. Păi, oameni buni, domnule Grindeanu, domnule Ciolacu, domnule Oprea, să știți că PNL, care acum cică nu vrea să salveze PSD, a fost salvat de la dispariție în iunie 2024. De ce? Pentru că era într-un picaj absolut incredibil. Dacă PSD nu ar fi fost de acord să facă acele liste comune și comasarea alegerilor europarlamentare cu alegerile locale, încălcând Constituția, PNL era în momentul de față istorie. Nici măcar acel 7% nu mai lua, procent obținut pe vremea lui Băsescu, când a pierdut puterea în favoarea PDL.”
„Domnul Bolojan este acolo pentru că l-a ținut PSD”
Gheorghe Piperea susține că PSD a contribuit și la menținerea lui Ilie Bolojan în funcție, după ce mai multe moțiuni de cenzură nu au trecut. În opinia sa, social-democrații nu pot critica acum PNL fără să își asume propriile decizii politice.
„A doua chestiune: să știți că domnul Bolojan este acolo pentru că l-a ținut PSD acolo. Au fost nu mai puțin de cinci moțiuni de cenzură înaintea celei care a trecut, iar acestea au picat pentru că PSD l-a ținut în funcție.”
Europarlamentarul AUR a criticat și declarațiile lui Sorin Grindeanu privind profesorii care și-ar fi pierdut locurile de muncă. Piperea susține că numărul real este mai mare decât cel prezentat de liderul PSD.
„Și dacă vorbiți, domnule Grindeanu, despre 15.000 de profesori, țin să vă atrag atenția că este vorba despre 35.000 de profesori care au rămas fără locuri de muncă doar din cauza uneia dintre aceste legi.”