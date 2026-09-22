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Sport· 1 min citire
Tenis: Gabriela Ruse, victorie la Seul
Gabriela Ruse / Profimedia
Publicat22 sept. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net
Ruse este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu.
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