Trei preoți sibieni se află în aceste zile internați la Spitalul Clinic Județean și la cel de Pneumoftiziologie după ce s-au infectat cu SARS CoV-2, anunță Turnul Sfatului.

Preotul Nicolae Bobeș de la Biserica „Înălţarea Domnului şi Sf. Nicolae” din Sibiu – Mihai Viteazu II, e asimptomatic, însă este internat la Spitalul de Pneumoftiziologie. ”Sunt în spital, sunt bine. Nu am avut niciodată nimic, sunt asimptomatic”, a declarat părintele Bobeș, pentru Turnul Sfatului.

Părintele Ilie Oană de la Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din Sibiu a fost depistat și el infectat cu noul coronavirus. Deși cazul său a fost mai complicat decât la părintele Bobeș, el se simte bine acum. ”Mă simt bine, nu am avut simptome grave. La plămâni se aude bine acum, e în regulă. Sunt internat de o săptămână. M-am gândit, credeți-mă, de unde am putut să iau, dar nu am găsit un fir. E posibil din oraș… La biserică, slavă Domnului, am lipsit perioada asta, cred că din magazin, de pe stradă, am stat și am analizat, dar nu am găsit niciun fir. Sunt mulțumit că nu am intrat în contact decât cu familia, nici măcar cu toată familia. Chiar numai cu soția și cu o fată, celelalte fete erau plecate. Nu am infectat pe nimeni din familie, soția este la izolare acum, pentru că așa e protocolul”, a declarat părintele Oană, pentru Turnul Sfatului.

Un al treilea caz este cel al preotului-paroh de la Parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, el este internat la Spitalul Clinic Județean Sibiu.

