Gaz Metan Mediaș s-a impus clar la Iași, în fața lui Poli, scor 4-1, 2-1 la pauză. Ardelenii lui Dusan Uhrin au șase puncte adunate, după trei etape scurse în Liga 1. Golurile sibienilor au fost marcate de Ciocan, Romeo, Bușu (a), Deaconu.

După joc, antrenorul ceh s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor săi, exceptând primele cinci minute ale partidei din Moldova. Tototdată, Uhrin a vorbit despre posibilul transfer al lui Dumitru Cardoso și despre întâlnirea cu Dinamo, din etapa viitoare.

”Nu a fost o victorie ușoară. Iași a început meciul cu 1-0. Sunt fericit că am revenit, pentru jucători, că au muncit mult. Am schimbat mult, unii jucători nu au evoluat pe pozițiile lor obișnuite. Cred că am jucat bine, doar în primele cinci minute nu ne-am descurcat. I-am forțat, i-am împins să greșească. Am avut probleme mari să fac primul 11, sunt fericit că tinerii au jucat bine. Au stat bine pe teren. Trebuia să avem mai multă concentrare la început.

Nu știu când vin jucătorii noi. Am nevoie de fotbaliști, cu siguranță. Pe unele poziții avem doar jucători tineri, unii sunt nepregătiți mental pentru meciuri. Cred că Dumitru are oferte din alte țări, trebuie să își dorească să fie aici. Să se concentreze la munca pe care o avem de făcut. Da, va fi un meci special cu Dinamo, cu Cosmin Contra. Sper că va fi un meci bun pentru noi. Dar va fi dificil, ei au schimbat mult în ultima vreme. Joacă foarte bine și ne vor pune probleme”, a zis Dusan Uhrin, la DigiSport.

Rezumatul video al partidei, AICI.