La intrarea in localitatea Marsa, un baiat in varsta de 13 ani, localnic, in timp ce conducea o bicicleta pe un drum secundar, a patruns in intersectia cu DJ 105G fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de catre un tanar in varsta de 19 ani, din Racovita, anunță IPJ Sibiu.

Copilul este constient, primeste ingrijiri medicale. Fara mari probleme de trafic.

ISU Sibiu intervine cu un echipaj SMURD, în localitatea Mârșa, pentru acordarea primului ajutor medical unui băiat, în vârstă de 13 ani, care a fost acroșat de un autoturism, în timp ce se deplasa pe bicicletă.

Băiatul a primit asistență medicală la fața locului și este transportat de urgență la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, conștient, acuzând dureri lombare și ale membrelor, precum și atac de panică.