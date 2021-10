În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 36.213 (549 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 11 reinfectate) de persoane.

Până la data curentă au fost vindecate 28.949 de persoane, iar 1.328 persoane au decedat (*10 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 469 persoane, dintre care pe ATI 47 persoane (45 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 822 teste, dintre care 161 RT-PCR și 661 teste rapide.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1.023 persoane aflate în carantină și un număr de 1.504 persoane în izolare.

Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.

În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.

92 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 873 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 73 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 137 de mijloace de transport, din care 123 mijloace de transport în comun.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.500 de lei pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție sanitară.

Întrucât sănătatea și siguranța cetățenilor sunt prioritare tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, polițiștii se află permanent la datorie.

Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,28 /1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

UAT POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚĂ

ŞELIMBĂR 16104 220 13.66

MUNICIPIUL SIBIU 170083 2135 12.55

ORAŞ CISNĂDIE 25685 276 10.75

ŞURA MARE 5197 55 10.58

LUDOŞ 677 7 10.34

CRISTIAN 4536 43 9.48

RACOVIŢA 2898 26 8.97

SLIMNIC 4122 36 8.73

POPLACA 1807 14 7.75

ORAŞ AVRIG 15505 119 7.67

BOIŢA 1571 12 7.64

VALEA VIILOR 2227 17 7.63

ORAŞ TĂLMACIU 8340 63 7.55

MUNICIPIUL MEDIAŞ 56107 420 7.49

TURNU ROŞU 2489 18 7.23

ŞURA MICĂ 3633 22 6.06

ORAŞ OCNA SIBIULUI 4336 24 5.54

ORAŞ DUMBRĂVENI 8420 44 5.23

MARPOD 1009 5 4.96

ARPAŞU DE JOS 2841 14 4.93

GURA RÂULUI 3809 18 4.73

PORUMBACU DE JOS 3273 15 4.58

ORAŞ SĂLIŞTE 6261 27 4.31

RĂŞINARI 5652 24 4.25

DÂRLOS 3622 15 4.14

BÂRGHIŞ 2246 9 4.01

PĂUCA 1823 7 3.84

ROŞIA 6269 24 3.83

BRATEIU 4175 15 3.59

LOAMNEŞ 2811 10 3.56

AŢEL 1689 6 3.55

RÂU SADULUI 567 2 3.53

LASLEA 4269 15 3.51

ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4794 16 3.34

ORLAT 3314 11 3.32

ALŢINA 1877 6 3.2

HOGHILAG 2530 8 3.16

APOLDU DE JOS 1278 4 3.13

TÂRNAVA 3380 10 2.96

ORAŞ AGNITA 11562 34 2.94

CÂRŢIŞOARA 1409 4 2.84

MICĂSASA 2090 5 2.39

MOŞNA 3773 9 2.39

ORAŞ COPŞA MICĂ 5881 14 2.38

ŞEICA MARE 4630 11 2.38

ŞEICA MICĂ 1795 4 2.23

ALMA 1874 4 2.13

BLĂJEL 2355 5 2.12

BRUIU 951 2 2.1

AXENTE SEVER 4299 9 2.09

BIERTAN 3037 6 1.98

SADU 2706 5 1.85

BRĂDENI 1645 3 1.82

POIANA SIBIULUI 2348 3 1.28

BAZNA 4018 5 1.24

NOCRICH 3424 3 0.88

CÂRŢA 1203 1 0.83

TILIŞCA 1428 1 0.7

VURPĂR 3023 2 0.66

CHIRPĂR 1912 1 0.52

IACOBENI 3414 1 0.29

JINA 3590 1 0.28

Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.

*Persoanele decedate :

1. Bărbat, 53 ani, non ATI, neavaccinat, Sibiu

2. Femeie, 70 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

3. Femeie, 69 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

4. Bărbat, 77 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu (TBC)

5. Femeie, 86 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (TBC)

6. Femeie, 70 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu

7. Femeie, 64 ani, non ATI, vaccinată, Sibiu

8. Femeie, 72 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu

9. Bărbat, 71 ani, nevaccinat, ATI, Sibiu (Militar)

10. Bărbat, 65 ani, ATI, vaccinat, Sibiu (Militar)

Instituția Prefectului Județul Sibiu