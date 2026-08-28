Vremea se schimbă în România. Cod galben de vânt în sud-est și temperaturi ridicate în vest

Publicat 28 aug. 2026, 08:12 Actualizat 28 aug. 2026, 08:16 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se menține în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă sud-estul României rămâne sub atenționare cod galben de vânt. Meteorologii anunță rafale de până la 70 km/h, în timp ce în vest, temperaturile ridicate vor aduce disconfort termic în Banat. În București, maximele vor ajunge la 27–28 de grade Celsius.

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