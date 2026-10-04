Accident la Cabana Suru: un bărbat s-a lovit la cap și a avut pierderi de memorie. Intervenție Salvamont

Un bărbat s-a accidentat în apropiere de Cabana Suru, după ce a căzut și s-a lovit la cap. Salvamontiștii din Sibiu au intervenit.
Salvamontiștii din Sibiu au intervenit sâmbătă seara, 3 octombrie, în zona Cabanei Suru, după ce un bărbat s-a accidentat în urma unei căderi. Acesta s-a lovit la cap și a acuzat dureri, dar și episoade de pierdere a memoriei.
Incidentul a avut loc în apropierea Cabanei Suru, în Munții Făgăraș. După accident, bărbatul și persoanele care îl însoțeau au încercat inițial să își continue deplasarea către mașinile parcate în zonă.
Salvamontiștii au intervenit pentru evaluarea victimei
Salvatorii montani din cadrul Salvamont Sibiu au ajuns la bărbat și au evaluat starea acestuia. Victima acuza dureri la nivelul capului și prezenta episoade de pierdere a memoriei.
Salvamontiștii i-au acordat sprijin și au urmărit starea acestuia în timpul intervenției. Potrivit informațiilor transmise de salvatorii montani, bărbatul a fost evaluat la fața locului.
Bărbatul a refuzat transportul la spital
După evaluarea medicală, victima a refuzat transportul la o Unitate de Primiri Urgențe (UPU).
Potrivit informațiilor publicate despre intervenție, bărbatul a ales să plece, deși acuza simptome în urma loviturii la cap.
Intervenția de la Cabana Suru a fost una dintre misiunile desfășurate de salvamontiștii sibieni într-o zi aglomerată, în care echipele Salvamont au fost solicitate în mai multe zone montane din județul Sibiu.
Recomandările salvamontiștilor pentru turiști
Salvamontiștii recomandă turiștilor să țină cont de condițiile întâlnite pe traseu și să folosească echipament adecvat sezonului și zonei montane alese.
În această perioadă, condițiile de pe traseele din Munții Făgăraș pot fi dificile, în special în zonele expuse. Alegerea unui traseu potrivit nivelului de pregătire și folosirea echipamentului corespunzător pot reduce riscul producerii unor accidente.
Incidentul de lângă Cabana Suru readuce în atenție importanța prudenței pe traseele montane și a solicitării ajutorului specializat în cazul unui accident.