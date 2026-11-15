Cod galben de vânt puternic în cinci localități din județul Sibiu, rafale de până la 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 15 noiembrie, o avertizare Cod galben pentru vânt puternic în cinci localități din județul Sibiu, cu rafale estimate între 50 și 70 km/h.
Avertizarea este valabilă în intervalul orar 09:00–15:00. Mesajul meteorologic a fost emis la ora 08:48 de duminică dimineață, fiind al doilea comunicat al zilei dedicat fenomenelor periculoase imediate.
Localitățile vizate de prognoză sunt orașele Avrig și Tălmaciu, precum și comunele Șelimbăr, Turnu Roșu și Boița. În aceste zone, meteorologii prevăd intensificări ale vântului cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h.
Condițiile meteo semnalate prin codul galben pot afecta temporar desfășurarea activităților în aer liber și circulația rutieră, în special pe sectoarele de drum expuse vântului. Șoferii care tranzitează DN1 și DN7 sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți la rafalele laterale, mai ales dacă conduc autovehicule de mare tonaj.
Pietonilor li se recomandă să evite staționarea în apropierea copacilor, a stâlpilor și a panourilor publicitare care ar putea fi afectate de vânt. Meteorologii pot actualiza avertizarea dacă evoluția condițiilor atmosferice o impune.