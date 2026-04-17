Accident rutier grav pe DN7, la Boița. Șase persoane implicate, un copil transportat la spital
Un accident rutier grav a avut loc, vineri, pe DN7, la Boița, județul Sibiu, în care au fost implicate șase persoane. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile care intervin la fața locului, un copil a fost transportat la spital.
”Pompierii sibieni intervin de urgență în localitatea Boița la un accident rutier în care sunt implicate două autoturisme și 6 persoane.
La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două echipaje SAJ. Un minor în vârstă de 6 ani, care a suferit un traumatism cranian, este transportat la CPU Luther, conștient”, a anunțat ISU Sibiu.
În urma evenimentului rutier, în care au fost implicate două autoturisme, circulația în zonă se efectuează cu dificultate.
