Achiziții de lux din bugetul ANM: parfumuri, haine și lenjerie intimă feminină de peste 200.000 de lei

Publicat 10 oct. 2026, 11:23 Actualizat 10 oct. 2026, 11:24 Sursă newsweek

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) după ce un control a identificat achiziții de lux, inclusiv parfumuri și articole vestimentare, efectuate din bugetul instituției.

Distribuie articolul