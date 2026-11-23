Ninge în zonele montane din Harghita, Covasna și Sibiu. 180 de utilaje și peste 21.000 de tone de materiale antiderapante sunt pregătite pentru intervenții.
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în mai multe zone montane din centrul României. La această oră, ninge în nordul județului Harghita, precum și în zonele montane înalte din județele Covasna și Sibiu.
Echipele de intervenție acționează în zonele afectate de ninsori cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante, pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.
Pentru intervențiile de iarnă sunt pregătite:
180 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare;
Peste 21.000 de tone de materiale antiderapante, disponibile în stoc.
Recomandări pentru șoferi: Nu plecați la drum fără să vă asigurați că autovehiculul este echipat corespunzător pentru sezonul rece. Adaptați viteza la condițiile de drum, păstrați distanța față de celelalte vehicule și circulați cu prudență în zonele afectate de ninsoare.