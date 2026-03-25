Alertă la granița NATO. Două drone rusești au încălcat spațiul aerian al Letoniei în cursul nopții

Alertă la granița NATO. Două drone străine au încălcat spațiul aerian al Letoniei în cursul nopții. Forțele Armate Naționale (NBS) anunță că un aparat de zbor s-a autodistrus pe teritoriu leton, în timp ce a doua aeronavă fără pilot s-a retras spre Rusia. Incidentul a pus în alertă sistemele de monitorizare ale Letoniei.

Securitatea spațiului aerian la granița estică a Alianței Nord-Atlantice a fost pusă din nou la încercare în noaptea de 25 martie, când oficialii militari din Letonia au raportat incidente grave implicând aeronave fără pilot.

Generalul de brigadă Egils Leščinskis, adjunctul șefului Statului Major Întrunit pentru Afaceri Operative, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Rīta panorāma” că sistemele radar au detectat, la ora 02:19, un obiect zburător necunoscut care a traversat frontiera națională, declanșând imediat mobilizarea unui grup de apărare aeriană.

Evoluția evenimentelor a fost una rapidă, drona explodând de la sine la ora 02:39, în apropierea satului Dobrychyna, la aproximativ 13 kilometri distanță de graniță. Generalul Leščinskis a ținut să precizeze că aparatul nu a fost doborât de forțele letone, ci s-a autodistrus în zbor. Deși unitățile de apărare sunt în alertă maximă, identitatea producătorului și țara de origine a dispozitivului rămân, pentru moment, necunoscute.

Noaptea a fost marcată de o activitate intensă în regiune, un alt obiect zburător fiind înregistrat în jurul miezului nopții. Acesta ar fi pătruns în spațiul aerian leton dinspre Belarus, însă, după o scurtă deviere, și-a schimbat traiectoria și s-a îndreptat către teritoriul Rusiei. Conform analizei militare, ambele aparate par să fi deviat de la cursul lor inițial, fie din cauza unor erori tehnice, fie ca urmare a intervenției sistemelor de război electronic care le-au forțat să „zboare unde nu ar fi trebuit”.

Contextul regional rămâne unul extrem de tensionat, aspect subliniat și de premierul Evika Siliņa. Aceasta a avertizat că, pe fondul atacurilor rusești constante asupra Ucrainei și a contraofensivei ucrainene tot mai vizibile, statele aflate la frontieră resimt direct undele de șoc ale conflictului. Siliņa a punctat că, deși sistemele de detecție și-au dovedit eficiența, o garanție de securitate de 100% este imposibil de oferit în contextul unor ostilități active în țările vecine.

Aceste evenimente din Letonia nu au fost izolate. În aceeași noapte, o altă dronă care a deviat de la traseu a traversat frontiera Estoniei, prăbușindu-se spectaculos în coșul de fum al centralei electrice din Auvere. Incidentele survin într-un moment de escaladare a atacurilor cu drone în regiune, sursele Ukrinform raportând simultan o ofensivă asupra portului rusesc Ust-Luga, unde un incendiu de proporții a izbucnit în urma unor explozii. Autoritățile ruse au susținut că ar fi interceptat 56 de drone deasupra regiunii Leningrad, confirmând astfel amploarea războiului aerian care începe să afecteze tot mai des teritoriile statelor baltice.