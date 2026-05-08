Bătaie de joc pe bani publici: CFR Călători, somată de instanță să explice de ce a plătit DUBLU pentru același sistem IT

CFR Călători, pusă la zid de instanță! După ce a refuzat sistematic să explice de ce a achitat de două ori același sistem informatic de ticketing, operatorul feroviar este obligat acum să facă publice contractele dubioase. La sesizarea FACIAS, judecătorii au decis: românii au dreptul să știe cum se scurg banii publici pe softuri plătite la preț de lux, dar cu randament discutabil.

CFR Călători, obligată de instanță să dezvăluie culisele „plății duble” pentru sistemul de bilete.

CFR Călători a pierdut procesul cu FACIAS și trebuie să publice documentele privind achiziția noului sistem informatic. În timp ce fundația acuză o risipă de proporții prin plata simultană a două sisteme, operatorul feroviar se apară invocând „necesități tehnice”.

Victorie în instanță împotriva secretomaniei la CFR Călători

Tribunalul București a dat câștig de cauză Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) într-un dosar care vizează transparența cheltuielilor publice. Decizia din mai 2026 obligă CFR Călători să comunice informații esențiale despre:

Costurile noului sistem informatic de emitere a biletelor.

Valoarea chiriei lunare plătite către ASEE Solutions .

Impactul financiar generat de blocarea punerii în funcțiune a noii tehnologii.

Acuzația FACIAS: „Chirie pe echipamente nefolosite și contracte paralele”

Potrivit analizei realizate de fundație în cadrul campaniei „Închideți Robinetul Risipei!” , CFR Călători a intrat într-un blocaj absurd. După ce a închiriat hardware și software modern de la ASEE Solutions, compania ar fi realizat că nu are un contract pentru serviciile tehnice de instalare și integrare cu Informatica Feroviară SA.

Rezultatul?

„Echipamentele au rămas nefolosite, deși chiria a fost plătită lunar. Pentru a evita colapsul vânzărilor, CFR a prelungit prin achiziție directă mentenanța vechiului sistem, xSell. Astfel, s-au plătit simultan două sisteme: unul nou, neutilizat, și unul vechi, pentru a menține activitatea pe linia de plutire”, susține FACIAS.

Replica CFR Călători: „Nu este risipă, ci procedură standard de siguranță”

În replică, reprezentanții CFR Călători resping eticheta de „victorie” a FACIAS, susținând că datele erau deja publice pe site-ul instituției încă din 2024. Compania explică faptul că migrarea către o nouă arhitectură IT nu este o simplă instalare, ci o „reformă structurală”.

Argumentele operatorului feroviar:

Continuitatea serviciului: Menținerea sistemului vechi (xSell) în paralel cu cel nou a fost o măsură de siguranță pentru a preveni blocarea vânzărilor de bilete (principala sursă de venit).

Complexitatea tehnică: Serviciile de adaptare și migrare nu puteau fi contractate înainte de livrarea și configurarea hardware-ului de bază.

Prevenirea incidentelor: Procedura de „recuperare în caz de dezastru” necesită existența ambelor platforme în faza de tranziție.

Ce urmează pentru „Biletul Digital” al CFR?

Deși instanța obligă la transparență totală, rămâne întrebarea dacă planificarea acestui proiect de modernizare a fost deficitară sau dacă, așa cum susține CFR, costurile paralele au fost inevitabile.

Cetățenii și organizațiile civice cer acum acces la cifrele exacte : cât a costat „chirierea” unui sistem care a stat în cutii și care este valoarea totală a contractelor de mentenanță de urgență semnate pentru a salva vânzarea biletelor de tren.