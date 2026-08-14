Alertă pe litoral. A fost găsit un nou fragment de dronă pe plaja de la Costinești

Un nou fragment ce pare să provină de la o dronă a fost descoperit vineri pe o plajă din Costinești. Autoritățile fac verificări pentru a stabili dacă bucata aparține dronei identificate cu o zi în urmă în aceeași zonă sau dacă este vorba despre un alt dispozitiv.
Tensiunile și alertele se mențin pe litoralul românesc. Un nou fragment care pare să provină de la o dronă a fost identificat pe o plajă din stațiunea Costinești, la doar o zi după o intervenție similară în aceeași zonă. Experții militari au preluat piesa și desfășoară cercetări pentru a stabili dacă aceasta face parte din aparatul identificat joi sau dacă este vorba despre o altă dronă prăbușită în Marea Neagră.
Fără risc de explozie pentru turiști
Potrivit primelor date din anchetă, elementul găsit nu are încărcătură explozivă și nu reprezintă un pericol pentru populație. Cu toate acestea, prezența sa a mobilizat rapid echipele de intervenție, care au demarat analizele tehnice pentru a-i stabili originea.
Această nouă descoperire vine la scurt timp după incidentul de joi, când un alt fragment de dronă a fost observat plutind în apă, foarte aproape de linia țărmului, tot la Costinești. La acel moment, autoritățile au securizat de urgență zona și au evacuat turiștii de pe plajă ca măsură de precauție. Ulterior, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că obiectul nu prezenta risc pirotehnic.
Val de incidente similare pe litoralul românesc
Evenimentele din ultimele zile se înscriu într-o serie mai lungă de incidente înregistrate pe coasta românească a Mării Negre în ultimele luni, provocate de resturi de echipamente militare purtate de curenți:
August 2026: Fragmente dintr-un dispozitiv similar au fost identificate pe o plajă din stațiunea Mamaia.
Iunie 2026: O dronă maritimă ucraineană a explodat în zona portului Constanța.
Februarie 2026: Resturile unui alt aparat de zbor au fost descoperite pe o plajă dintre Costinești și Tuzla.
Autoritățile monitorizează în continuare îndeaproape zona de coastă și le recomandă celor aflați pe plajă să anunțe imediat la numărul de urgență 112 orice obiect suspect observat în apă sau la mal, fără a se apropie de acesta.
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