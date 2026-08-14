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Economie· 1 min citire
Guvernul aprobă relansarea exploatării de grafit din județul Gorj
Guvernul României
Publicat14 aug. 2026, 09:52
Sursărealitatea.net
Decizia survine ca urmare a apelului comunitar privind materii prime critice.
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