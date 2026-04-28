Bărbat găsit carbonizat într-o garsonieră din Sibiu, după un incendiu provocat de o țigară

Un incendiu izbucnit marți după-amiază, 28 aprilie, într-o garsonieră din municipiul Sibiu s-a soldat cu moartea unui bărbat de 65 de ani. Focul a izbucnit într-un imobil cu patru etaje și mansardă de pe strada Șoimului, iar primele verificări arată că incendiul ar fi fost provocat accidental de jarul unei țigări nestinse corespunzător

Potrivit ISU Sibiu, flăcările s-au manifestat la o canapea din garsoniera aflată la etajul al treilea, locuința fiind rapid inundată cu fum. De asemenea, fumul s-a extins și pe casa scării, motiv pentru care autoritățile au dispus evacuarea preventivă a locatarilor.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. În total, 21 de persoane au fost evacuate din bloc, însă niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După lichidarea incendiului, pompierii au descoperit în interiorul garsonierei trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 65 de ani. Cadavrul a fost preluat de medicii legiști, urmând ca necropsia să stabilească exact cauza decesului.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.