Cabană distrusă de un incendiu între Jina și Dobra. 14 persoane s-au autoevacuat

O cabană aflată între localitățile Jina și Dobra, din județul Sibiu, a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit duminică, 3 mai 2026.

Pompierii sibieni au fost solicitați să intervină de urgență, iar la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și două echipaje SMURD. În sprijinul acestora au acționat și pompierii voluntari din Jina.

În momentul izbucnirii incendiului, în cabană se aflau 14 persoane. Acestea au reușit să se autoevacueze înainte ca flăcările să se extindă, astfel că nu a fost nevoie de acordarea de îngrijiri medicale. Deși nu au existat victime, pagubele materiale au fost importante, construcția fiind distrusă complet. Cabana avea o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost efectul termic produs la coșul de fum, care nu era izolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.