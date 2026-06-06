Captură impresionantă a Poliției Române. 4 kg de cocaină și 26 de kg de canabis, descoperite la un ucrainean
Captură de cocaină a Poliției Române
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au reținut doi bărbați, un ucrainean de 57 de ani și un român de 23 de ani, după o operațiune care a vizat un transport masiv de droguri introdus în România prin PTF Nădlac.
Anchetatorii spun că cei doi sunt cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc.
Potrivit anchetei, pe 4 iunie 2026, inculpații au trecut frontiera cu 26 de kilograme de canabis și 4 kilograme de cocaină, ascunse sub o podea falsă a unui autoturism. Drogurile urmau să fie distribuite pe teritoriul României. Bărbatul de 57 de ani a fost prins în flagrant pe Autostrada A1, în timp ce transporta substanțele interzise pentru comercializare.
Cei doi urmează să fie prezentați judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Operațiunea a fost realizată împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, cu sprijinul Poliției Autostrăzi și al DGPMB – Secția 21.
DIICOT reamintește că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
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