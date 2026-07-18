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Actualitate· 1 min citire
Turişti blocaţi în telecabina de la Bâlea din cauza unei defecţiuni tehnice
Telecabina Bâlea
Mai mulţi turişti au rămas blocaţi în telecabina de la Bâlea, din cauza unei defecţiuni tehnice, însă nu sunt în pericol, a anunţat şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu.
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