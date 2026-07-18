Turişti blocaţi în telecabina de la Bâlea din cauza unei defecţiuni tehnice

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 15:04

Mai mulţi turişti au rămas blocaţi în telecabina de la Bâlea, din cauza unei defecţiuni tehnice, însă nu sunt în pericol, a anunţat şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre telecabinaBâlea