Comercianții vor trebui să ofere mai multe informații clienților înainte de cumpărare

Va fi obligatoriu începând din toamnă!

Legislația privind protecția consumatorilor a fost modificată prin OUG nr. 18/2026, iar noile reguli vor intra în vigoare din 27 septembrie 2026. Acestea extind lista informațiilor pe care comercianții trebuie să le ofere cumpărătorilor, atât în magazine, cât și online.

Printre noutăți se numără obligația de a informa clar despre garanțiile comerciale și legale, inclusiv în cazul produselor digitale, dar și despre serviciile post-vânzare. De asemenea, pentru produsele cu componente digitale, comercianții vor trebui să precizeze perioada în care sunt oferite actualizările de software.

Accent pe transparență: reparații, piese de schimb și durabilitate

Noile prevederi obligă comercianții să ofere informații despre posibilitatea de reparare a produselor, disponibilitatea pieselor de schimb, costurile estimate și modul în care acestea pot fi comandate. În plus, acolo unde este cazul, va trebui indicat și un „scor de reparabilitate” al produselor.

Scopul acestor măsuri este de a crește transparența și de a ajuta consumatorii să ia decizii mai informate, inclusiv în ceea ce privește durabilitatea produselor.

Reguli suplimentare pentru cumpărăturile online

În cazul contractelor la distanță sau în afara spațiilor comerciale, comercianții vor avea obligații suplimentare. Pe lângă informațiile deja existente, aceștia vor trebui să ofere detalii despre livrarea ecologică, dacă este disponibilă, precum și aceleași informații privind garanțiile, actualizările software și posibilitatea de reparare. Toate aceste informații trebuie prezentate într-un mod clar, vizibil și ușor de înțeles pentru consumatori.