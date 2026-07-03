Covor de alge pe litoral. Mirosul e greu de închipuit

Publicat 3 iul. 2026, 10:12 Sursă Realitatea PLUS

Turiștii ajunși pe litoral abia mai pot face baie. Apa din stațiunea Mamaia s-a transformat într-un covor de alge. Unii privesc cu frică, alţii se strâmbă din cauza mirosului. Specialiştii îi asigură, însă, că algele nu sunt periculoase pentru sănătate.

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