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Pompierii continuă intervențiile pentru stingerea incendiului din Parcul Național Domogled

Intervenție pompieri FOTO: ISU Sibiu

Intervenție pompieri FOTO: ISU Sibiu

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 19:46
Sursărealitatea.net

Incendiul de pe versantul vestic al masivului Domogled a fost observat în urmă cu o săptămână.

Intervenții terestre intense, susținute și aerian, sunt în desfășurare pentru stingerea incendiului izbucnit săptămâna trecută în Parcul Național Domogled. Focul, care s-a extins pe mai bine de 25 de hectare, afectează și o pădure de pin negru de Banat, o specie protejată.

Incendiul care se manifestă pe versantul vestic al masivului Domogled a fost observat în urmă cu o săptămână, în zonă fiind mobilizate forțe de intervenție terestre, sprijinite de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

Din cauza pereților stâncoși aproape verticali, intervenția de la sol asupra focarelor este aproape imposibilă, pompierii, rangerii și pădurarii acționând doar pentru a crea o barieră în fața focului.

Incendiul fusese aproape lichidat, astfel că, joi, elicopterul a fost direcționat în alte zone afectate de incendii. Din păcate, focul s-a reaprins, alimentat de pinul negru de Banat, specie de arbore extrem de inflamabilă.

Vineri după-amiază, un elicopter a fost trimis din nou în zonă. Sâmbătă, intervenția aeriană a fost susținută de două aparate de zbor, astfel că s-au efectuat 96 de aruncări cu apă asupra focarelor.

Noaptea trecută, când intervenția nu a fost posibilă, incendiul s-a extins de la 20 la 26 de hectare, astfel că două elicoptere acționează și astăzi, dispersând apă în zonele afectate de foc.

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