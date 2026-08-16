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Actualitate· 2 min citire
Pompierii continuă intervențiile pentru stingerea incendiului din Parcul Național Domogled
Intervenție pompieri FOTO: ISU Sibiu
Publicat16 aug. 2026, 19:46
Sursărealitatea.net
Incendiul de pe versantul vestic al masivului Domogled a fost observat în urmă cu o săptămână.
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