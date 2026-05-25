Cristian Rizea: Declarații despre presupuse presiuni după intervenția din Parlamentul European

Potrivit unui interviu publicat de platforma media Rizea TV, fostul deputat român Cristian Rizea a acordat un interviu publicației franceze Omerta, în care a abordat situația politică din Republica Moldova și relația sa cu autoritățile de la Chișinău.

În cadrul interviului, Rizea a vorbit și despre participarea sa la ceremonia desfășurată în Parlamentul European, unde președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit Ordinul European de Merit. Acesta susține că, după intervenția sa din cadrul evenimentului, ar fi devenit „o victimă a abuzurilor regimului Maia Sandu”.

De asemenea, fostul deputat afirmă că ar fi fost supus unor presiuni și amenințări după apariția sa la eveniment. Rizea mai declară că deține informații potrivit cărora ar exista încercări de fabricare a unor dosare care să fie transmise autorităților din România. Potrivit afirmațiilor sale, informațiile ar proveni din interiorul serviciilor secrete din Republica Moldova.

Până la acest moment, autoritățile menționate în declarațiile lui Cristian Rizea nu au oferit un punct de vedere public cu privire la aceste acuzații.

