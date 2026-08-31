De ce Putin refuză pacea în Ucraina. Scenariul care i-ar amenința puterea și chiar viața

Vladimir Putin nu ar fi dispus să încheie războiul din Ucraina fără obținerea unor câștiguri teritoriale importante, iar o analiză susține că liderul de la Kremlin se teme de consecințele politice ale unui eșec.
În acest scenariu, renunțarea la obiectivul cuceririi întregului Donbas ar putea fi percepută în Rusia drept o înfrângere și i-ar putea slăbi poziția.
De ce Putin nu acceptă pacea
Potrivit unor surse apropiate Kremlinului, Moscova consideră că negocierile nu au produs rezultatele așteptate, iar războiul continuă să consume resurse fără să ofere Rusiei o victorie decisivă.
Putin a transmis în repetate rânduri că operațiunea militară din Ucraina va continua și a respins ideea unei retrageri. În paralel, atacurile rusești și ucrainene s-au intensificat.
Analiza citată susține că liderul rus ar putea considera că oprirea războiului fără atingerea obiectivului teritorial minim ar reprezenta un risc pentru propria putere.
„Mă vor spânzura”
Una dintre afirmațiile atribuite unei surse apropiate elitei ruse este că Putin s-ar teme de consecințele unui eșec și ar fi spus la un moment dat: „Mă vor spânzura”.
Afirmația nu poate fi verificată independent, însă este folosită pentru a explica de ce Kremlinul ar putea prefera continuarea conflictului în locul unui acord de pace perceput ca o capitulare.
În Rusia există și semne de nemulțumire. Atacurile cu drone asupra infrastructurii, problemele economice și pierderile de pe front afectează tot mai mult percepția populației asupra războiului.
Ce ar putea face Rusia
În cazul în care negocierile rămân blocate, surse citate în analiză susțin că Moscova ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei.
Printre scenariile luate în calcul se numără folosirea mai intensă a rachetelor, atacuri asupra infrastructurii și extinderea operațiunilor de sabotaj în Europa. Rusia ar putea încerca, de asemenea, să aducă sute de mii de noi militari pe front.
Unele surse occidentale se tem de o extindere a războiului hibrid, însă nu există indicii că Moscova ar pregăti în prezent un atac nuclear.
Presiunea crește la Kremlin
Războiul pune presiune atât pe economia Rusiei, cât și pe aparatul militar. În același timp, Kremlinul trebuie să gestioneze atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și centrelor logistice de pe teritoriul rus.
În aceste condiții, o eventuală încheiere a conflictului fără rezultate teritoriale clare ar putea fi dificil de prezentat drept victorie în fața populației și a elitelor ruse.
Analiza indică astfel un posibil cerc vicios: continuarea războiului consumă resurse, dar oprirea lui fără câștiguri suficiente poate reprezenta pentru Putin un risc politic și personal.