Decontare 50% la energie: Termenul limită este 31 mai 2026. Cine sunt românii care primesc banii

Sursă: Realitatea.net

Ministerul Agriculturii (MADR) a oficializat calendarul plăților pentru subvenția la energia electrică folosită în irigații. Fermierii români vor putea recupera până la 50% din costurile aferente anului 2025, termenul-limită pentru decontare fiind stabilit pentru 31 mai 2026. Măsura vine să corecteze întârzierile bugetare anterioare și să asigure lichiditățile necesare pentru noul sezon agricol.

După o perioadă marcată de incertitudini și blocaje financiare, fermierii care utilizează sisteme de irigații primesc o veste mult așteptată: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat calendarul oficial pentru decontarea cheltuielilor cu energia electrică. Potrivit noului proiect de act normativ, sumele aferente consumului din anul 2025 vor fi achitate integral până la data de 31 mai 2026, oferind astfel producătorilor agricoli predictibilitatea necesară pentru continuarea activității.

Mecanismul de plată și cotele de sprijin

Inima acestui sprijin financiar este reprezentată de decontarea a până la 50% din costurile cu energia electrică necesară funcționării pompelor și echipamentelor de irigații. Procesul este gestionat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), iar plățile vor fi efectuate în limita fondurilor alocate de la bugetul ministerului.

Pentru ca banii să ajungă efectiv în conturile fermierilor, traseul legislativ este clar: după aprobarea proiectului de către Guvern și publicarea în Monitorul Oficial, ministrul agriculturii are la dispoziție cinci zile pentru a emite ordinul care stabilește nivelul exact al cotei de decontare. Această etapă finală se bazează pe datele centralizate de ANIF și permite deschiderea creditelor bugetare necesare viramentelor.

De ce au apărut întârzierile?

Autoritățile justifică amânarea acestor plăți printr-un cumul de factori administrativi și externi. Pe de o parte, rectificările bugetare și măsurile fiscal-bugetare au impus o prioritizare a fondurilor la nivelul MADR. Pe de altă parte, furnizorii de energie electrică au transmis facturile cu întârziere, ceea ce a făcut imposibilă procesarea decontărilor în anul curent.

Pentru a depăși aceste obstacole, ministerul a propus o derogare legală de la normele Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004. Această soluție juridică permite plata sumelor restante din bugetul anului viitor, evitând astfel blocajele care ar fi putut pune în pericol stabilitatea economică a exploatațiilor agricole.

Impactul asupra sectorului agricol

Această măsură este considerată vitală, în special în contextul perioadelor de secetă severă, când costurile de producție cresc accelerat. Prin acoperirea unei jumătăți din factura la energie, statul urmărește să asigure lichiditățile necesare fermierilor pentru a-și plăti angajații, furnizorii și creditele bancare. În lipsa acestui ajutor, riscul major rămâne scăderea producției agricole naționale și perturbarea lanțurilor de aprovizionare, aspecte care ar afecta, în final, siguranța alimentară a întregii țări.

