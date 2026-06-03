Șofer despăgubit după ce a lovit o stâncă pe Valea Oltului

Un șofer care și-a avariat grav mașina după ce a lovit o piatră căzută pe carosabil, pe DN7, în zona localității Lazaret de pe Valea Oltului, a obținut despăgubiri de la administratorul drumului.

Accidentul s-a produs în seara de 15 decembrie 2018, când, din cauza întunericului și a pietrei aflate pe șosea, conducătorul auto nu a mai putut evita impactul.

Autoturismul a fost declarat „daună totală” din punct de vedere economic, iar valoarea pagubelor a fost stabilită inițial la peste 42.000 de lei.

Șoferul a dat în judecată CNAIR, susținând că administratorul drumului avea obligația să mențină carosabilul în condiții de siguranță, potrivit turnulsfatului.ro .

Judecătoria i-a dat dreptate, însă CNAIR a contestat decizia. După mai multe etape procesuale, Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit definitiv că șoferul trebuie să primească 3.706 euro, echivalent în lei, cu titlu de daune materiale.