Banii intră mai devreme pentru milioane de români: când se plătesc alocațiile, indemnizațiile și drepturile persoanelor cu dizabilități

Publicat 5 aug. 2026, 15:03 Sursă Realitatea.net

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va plăti mai devreme mai multe beneficii sociale aferente lunii iulie. Decizia a fost luată deoarece data de 8 august, prevăzută în calendarul obișnuit, este zi nelucrătoare. Banii vor fi virați vineri în conturile beneficiarilor. Plata în avans vizează alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție.

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