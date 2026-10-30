Dosare penale în Sibiu: șofer băut în Jina și încălcarea unui ordin de protecție la Agnita

Polițiștii din Sibiu au deschis două dosare penale pe 29 octombrie: unul pentru conducerea sub influența alcoolului în Jina și altul pentru încălcarea unui ordin de protecție, un bărbat din Coveș fiind reținut.
Intervențiile s-au produs în cursul serii de 29 octombrie. În primul caz, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Orlat au oprit un autoturism pe drumul județean DJ 106E, în localitatea Jina.
Conducătorul auto, un bărbat de 30 de ani din Poiana Sibiului, a fost supus testării alcooloscopice. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Omul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar poliția a deschis un dosar penal.
Bărbat reținut pentru nerespectarea unui ordin de protecție
Într-un alt incident, polițiștii din Agnita au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 29 de ani, din localitatea Coveș. Acesta este cercetat pentru că nu ar fi respectat măsurile dispuse de Judecătoria Agnita prin ordinul de protecție emis pe 3 septembrie.
Ordinul îi interzicea suspectului să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă și de locuința acesteia, precum și să o contacteze. Nerespectarea măsurilor ar fi avut loc în cursul lunii octombrie.
Cercetările sunt conduse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita. Persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.