Dosare penale în Sibiu: șofer băut în Jina și încălcarea unui ordin de protecție la Agnita

Publicat 30 oct. 2026, 18:20 Sursă Tribuna

Polițiștii din Sibiu au deschis două dosare penale pe 29 octombrie: unul pentru conducerea sub influența alcoolului în Jina și altul pentru încălcarea unui ordin de protecție, un bărbat din Coveș fiind reținut.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politie