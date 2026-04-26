Drona prăbușită în Tulcea dispunea de încărcătură explozivă. Reacția MApN

Încă o bucată dintr-o dronă ar fi fost găsită în urmă cu puțin timp în localitatea Văcăreni, în județul Tulcea. Sursele Realitatea Plus spun că ar fi la fel ca cea care a căzut ieri peste anexa locuinței din Galați.

UPDATE

„Echipa de pirotehniști a Serviciului Român de Informații care acționează duminică, 26 aprilie, în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezența unei încărcături explozive.

Specialiștii MApN au ajuns la fața locului și evaluează riscurile.

Advertising

Din dispoziția procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la fața locului, într-un loc special amenajat.

Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO ALERT.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.”, se arată în comunicatul MApN.

UPDATE

Ministerul Apărării Naționale a confirmat duminică că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, au fost descoperite fragmente dintr-o dronă, cel mai probabil căzută în timpul atacului rusesc din noaptea de vineri spre sâmbătă.

Este vorba despre a treia dronă identificată pe teritoriul românesc în urma aceluiași val de atacuri. Alte două drone fuseseră deja semnalate: una în municipiul Galați și alta în apropierea unei ferme din localitatea Văcăreni.

Descoperirea ridică din nou semne de întrebare cu privire la capacitatea sistemelor de supraveghere aeriană, întrucât radarele militare nu au detectat intrarea niciuneia dintre cele trei drone în spațiul aerian românesc. Experții explică această deficiență prin faptul că radarele militare nu identifică țintele cu amprentă radar mică, care zboară la altitudini sub 100 de metri și cu viteză redusă, caracteristici tipice dronelor de tip Shahed folosite de Rusia.

Deși Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, zonele din apropierea graniței cu România nu au mai fost vizate de această dată.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, despre faptul că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Ministerului Afacerilor Interne, iar o echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.”, se arată în comunicatul transmis de MApN.

ȘTIRE INIȚIALĂ

O nouă dronă suspectă a fost descoperită în localitatea Văcăreni din județul Tulcea, la aproximativ 9 kilometri față de locul unde, sâmbătă, autoritățile au detonat rămășițele unei drone similare, conform surselor Realitatea Plus.

Potrivit primelor evaluări ale autorităților, dispozitivul găsit duminică ar fi similar cu drona depistată anterior în județul Galați, cea detonată controlat în ziua precedentă.

Descoperirea vine la scurt timp după incidentul de ieri din Galați și ridică noi semne de întrebare cu privire la siguranța zonei.

O anchetă a fost deschisă de îndată, iar autoritățile urmează să stabilească originea și traiectoria dispozitivului. Ne așteptăm, de asemenea, la măsuri sporite de securitate pentru populația din zonă, deși detaliile privind modul în care acestea vor fi implementate nu sunt cunoscute încă.